رسالة نارية من نشأت الديهى لـ مودة الأدهم: «مش وقت هزار»

أذاع الإعلامي نشأت الديهي مقطع فيديو لليوتيوبر مودّة الأدهم وصديقتها أثناء سخرّيتهما من قرار حظر الانتقال والحركة في أوقاتٍ محددة، والتحريض على مخالفة قرار حظر التجوّل، إذ تواجدتا بالطريق العام في أوقات الحظر وحرّضتا المواطنين خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من القرار وتحريض مستقليها، ضمنًا، على عدم الانقياد إليه، قائلًا لمودة: "بلدنا رايحة في داهية بسببك".أكد الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الاثنين، أن هذه الفتاة تخرق الحظر، وتنتحل صفة غير رسمية بعمل كمين، وتقطع الطريق وتسخر من قرارات الدولة، معتبرًا أن هذا يمثل إفرازات صديدية من جروح وطنية، فنحن نعيش جرح وطني بأزمة كورونا: "مش وقت الهزار والسخريّة والمسخرة"، لافتًا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على مودّة الأدهم وصديقتها لخَرقهما حظر التجول.كما استنكر نشأت الديهي نشر المطرب الشعبي عمر كمال مقطع فيديو مع صديقيه وهم يقومون بتقبيل بعضهم البعض وشرب المياه من زجاجة واحدة، ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له بأبورواش وجمهوره يتهافتون على التواجد بجواره وحوله: "مش هينفع نسكت على الكلام الفارغ ده".وعقّب مقدم برنامج «بالورقة والقلم» على تصريحات عدد من الفنانات حول كورونا، حيث قالت رانيا يوسف "كورونا إيه أنا محدش يقدر يوقفني"، بينما قالت رانيا فريد شوقي: "إحنا نجيب كورونا لكُورونا"، بينما قالت زينة: "إحنا بناكل فسيخ كورونا مين يا أم كورونا"، قائلًا: "شر البلية ما يضحك، على كل شخص أن يتحدث فيما يخصه فقط، بلدنا بتضيع يا جماعة".