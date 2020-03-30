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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يسجل خامس وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:11 م
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، وفاتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد إلى 5.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الوزارة سجلت وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، هي الأولى في مستشفى "الملك المؤسس"، شمالي البلاد.

من جانبه، أوضح مدير المستشفى محمد الغزو، أن إحدى الحالتين تعود لسيدة تبلغ من العمر 81 عاما، وتوفيت نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا، حيث سبب لها التهابا حادا في الرئتين.

وسجل الأردن حتى صباح الإثنين، 259 إصابة بكورونا، نجم عنها 4 وفيات، فيما تماثل 18 مصابا للشفاء.

وشهد الأردن مؤخرا ازديادا في أعداد الإصابات بكورونا، ما دفعه لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس، أبرزها تفعيل قانون الدفاع (الطوارئ)، كما فرض حظر تجوال مفتوحا.

وأغلقت السلطات العاصمة وباقي محافظات المملكة، أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد بشكل كامل.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

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