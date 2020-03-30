نقيب المحامين يتواصل مع وزير العدل لمد موعد الطعون

تواصل رجائي عطية، نقيب المحامين، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن مد موعد الطعون نتيحة لإغلاق مكاتب الشهر العقاري، وجاء نص البيان كالتالي:تحدثت مع الأستاذ المستشار وزير العدل في شأن إغلاق مكاتب الشهر العقاري كقوة قاهرة تحول دون عقد التوكيلات للمحامين لاستعمال حق الطعن في الأحكام، بما يستوجب مد مواعيد الطعن إلى المدة المعادلة بعد فتح الشهر العقاري.فوعد الوزير بدراسة الموقف للنظر جديا في مد المواعيد، وأتوقع الموافقة على مد المواعيد، مع أطيب تمنياتي للزملاء والزميلات.