رسالة طمأنة من الديهى للمصريين: مخزون السلع يكفى 6 أشهر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر من أفضل دول العالم في مجابهة أزمة فيروس كورونا، وهناك إدارة متناغمة للأزمة لأول مرة في الحكومة المصرية.وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الاثنين، أن القادم صعب، مشددًا على أن المواطنين عليهم دور كبير في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الدولة، والمرهون نجاحها بفهم الشعب بأكمله دون استثناء.أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء ووزراء التموين، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واستعرض بدقة مدى توافر السلع الأساسية واستمرارية الاحتياطي.ووجه الديهي رسالة للمواطنين، قائلًا: "اطمنوا مصر بها سلع تكفي لـ6 أشهر، ولدينا إدارة ممتازة للمخزون السلعي".وأوضح أن السيسي أصدر 3 توجيهات رئاسية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.