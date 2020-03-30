«إيبارشية ملوي» تستأنف اجتماع دراسة العهد القديم

تواصل إيبارشية ملوى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، تقديم اجتماعاتها الروحية والكنسية بشكل منتظم على مدار الأسبوع وذلك دون حضور من أقباط الإيبارشية.تبث الإيبارشية، الاثنين، اجتماع دراسة الكتاب المقدس للعَهد القديم عبر البث المباشر لصَفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمقر المطرانية الذي يقدمه أحد كهنة الكنيسة هناك.يأتي ذلك تحت رعاية الأنبا دميتريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، وذلك عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية للوقاية من فيروس كورونا.