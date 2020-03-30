استغاثة ميليشيات تركيا في ليبيا (فيديو)

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن رسالة تحذيرية أطلقها عنصر من المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا، طالب المقاتلين السوريين بعدم الذهاب إلى ليبيا بسبب تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها وسط حالة مذرية يعيشها المرتزقة هناك، حسبما أفادت قناة "مداد نيوز" السعودية.



