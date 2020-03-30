بث مباشر من إيبارشية أبوتيج وصدفا لعظات الكهنة الروحية

بدأت إيبارشية أبوتيج وصدفا وتوابعها بأسيوط في البث المباشر لعظات روحيّة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".يلقي كهنة الإيبارشية عظات روحية بشكل يومي في إطار حرصهم؛ للتواصل مع أقباط الإيبارشية ودعمهم روحيًا، كما تحرص الإيبارشية على إذاعة التراتيل المسيحية يوميًا.يأتي ذلك تحت رعاية الأنبا أندراوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوتيج، بعد قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين للحد من التجمعات.كان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد قرر تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس "كورونا".