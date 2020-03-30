إيطاليا تعتزم تمديد «حظر كورونا» لمدة أسبوعين

قال مسؤولون اليوم، إن من شبه المؤكد أن تُبقي إيطاليا على إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين على الأقل، حيث لم يظهر تراجع ملموس بعد في عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض.وتوفي بالمرض 11 ألف شخص في إيطاليا منذ يوم 21 فبراير، وهو أكبر عدد من الوفيات بسبب كورونا في العالم، في حين أُصيب نحو 97689 شخصا خلال ما يزيد قليلا على خمسة أسابيع، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة.وتأكيدا لمخاطر المرض، أعلنت نقابة الأطباء وفاة 11 طبيبا آخرين، اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للأطباء المتوفين إلى 61.وقالت النقابة إنه لم تُجر الفحوص الخاصة بالمرض لهم جميعا قبل وفاتهم غير أنها ربطت وفاتهم بالوباء، وكان كثيرون من الأطباء المتوفين ممارسين عامين في لومبارديا، المنطقة الأكثر تضررًا في شمال إيطاليا.