يسرى المغازى يطالب بتأجيل أقساط القروض متناهية الصغر 6 أشهر

أكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، مساندته التامة للمطالب البرلمانية والشعبية بتأجيل أقساط القروض متناهية الصغر 6 أشهر أسوة بأقساط البنوك، لإنقاذ نحو 4 ملايين أسرة مصرية متضررة من هذه الأوضاع وتعيش حياة صعبة وهم من أصحاب الأكشاك والمشاريع الصغيرة للغاية.ولفت في بيان له اليوم، إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لهذه الفئة، ورفع كاهل الأقساط عنها حتى تنقضي أزمة كورونا وتعود الأوضاع إلى طبيعتها الاقتصادية وتعاود الأنشطة التجارية والتنموية نشاطاتها.وشدد على أن الضمان المجتمعي لابد وأن يكون لمختلف شرائح المقترضين، ولا يعقل أن يقف عند شريحة من المتعاملين ويهمل شريحة أخرى، كما أن مختلف دول العالم ومصر قبل الجميع أصدرت قرارات اقتصادية عدة للتخفيف من وطأة الأزمة على الناس.