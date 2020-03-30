محافظ الشرقية: تخصيص 32 مدرسة ومركز شباب لصرف معاشات شهر أبريل

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تخصيص 29 مدرسة و3 مراكز شباب كمنافذ جديدة لصرف معاشات شهر أبريل، بجانب مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي التابعة لجميع البنوك، بهدف تيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس والازدحام أمام مكاتب البريد، في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات، وتسعى لتوفير سبل الأمن والسلامة لهم، من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف المعاش لهم بالمدارس، ومراكز الشباب، منعًا للتكدس وحفاظًا على سلامتهم.وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقية، لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للعاملين بمكاتب البريد والمنافذ الجديدة بالمدارس، ومراكز الشباب المعتمدة بعد تعقيمها جيدا وتوفير الأجواء المناسبة حتى يؤدي العاملون عملهم على أكمل وجه من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.وتم تخصيص بمركز الزقازيق مدارس "الثانوية بنات – الثانوية العسكرية – عمر الفاروق– عبدالعزيز علي – كفر محمد جاويش – الجهاد بشنبارة الميمونة – غزاله الثانوية – جزيرة السعادة للتعليم الأساسي - أبوالأخضر الابتدائية - فرسيس الابتدائية – الفنية التجارية بالعصلوجي".ومركز منيا القمح مدارس "الصنافين القبلية الاعدادية – العزيزية الاعدادية – الخرافي بسنهوا – الشهيد فتحي بسنهوت – شلشلمون الابتدائية - التحرير – ميت بشار الإعدادية – الشهيد شريف ببيشه عامر – ناصر التجريبية – الابتدائية رقم 1 بالنعامنة – السعديين الابتدائية - الشهيد محمد موسي بملامس" بجانب مراكز شباب " التلين وبني هلال والجديدة".ومدينة القنايات: المدرسة الثانوية المشتركة، مركز ديرب نجم "مدرسة الثانوية التجارية – المضيفة"، ومركز بلبيس: مدرستي "أسماء بنت أبي بكر – رحبه الروضة، ومركز مشتول السوق "مدرسة زكي بدوي"، ليصل إجمالي عدد المدارس ومراكز الشباب المقرر صرف المعاشات منها 32 مدرسة ومركز شباب.وأوضح المحافظ أنه تم الحصر من قبل الهيئة القومية للبريد للمناطق والمراكز ذات الكثافات العالية في صرف المعاشات، وتم فتح أماكن أخرى بديلة بها للتيسير والتسهيل على المواطنين وحمايتهم والحفاظ عليهم.