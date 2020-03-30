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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يؤجل امتحانات الشهادة الرسمية بسبب كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:51 م
السودان
السودان
وكالات
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أعلنت الخرطوم اليوم، تأجيل امتحانات الشهادة الرسمية الى موعد يحدد لاحقا في اطار اجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويخوض هذه الامتحانات عادة عدد هائل من الطلاب، للانتقال من المدارس الثانوية الى الجامعات والمعاهد العليا، وكان من المقرر ان تبدأ في 12 ابريل المقبل على ان تستمر اسبوعين.

ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) عن وزير التربية والتعليم محمد الامين التوم، تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى أجل يحدد لاحقا، في ضوء التطورات المتصلة بانتشار كورونا.

وكان من المتوقع ان يخوض هذه الامتحانات نحو مليون طالب وفقا لاحصاءات رسمية عبر مراكز في مختلف انحاء السودان وفي دول افريقية وعربية.

وسجل السودان ست اصابات بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

وعلقت الحكومة في الرابع عشر من مارس الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد في انحاء البلاد.

وكان مجلس الامن والدفاع في السودان فرض في السادس عشر من مارس حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الوباء.

واعلن مجلس الامن والدفاع السوداني، أعلى سلطة امنية بالبلاد الاثنين الفائت، فرض حظر التجول في جميع المدن السودانية اعتبارا من الثلاثاء 24 مارس.

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