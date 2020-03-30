83 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، منها حالتان في النجف وحالة في واسط والرابعة في ديالى، مشيرة إلى أنه "تم تسجيل تسع حالات شفاء تام 6 حالات في النجف و3 حالات في أربيل".وأضافت أن "مجموع الإصابات بلغ حتى اليوم 630 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 46، ومجموع حالات الشفاء 152 حالة.