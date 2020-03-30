83 إصابة جديدة بكورونا في العراق
الإثنين 30/مارس/2020 - 07:48 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، منها حالتان في النجف وحالة في واسط والرابعة في ديالى، مشيرة إلى أنه "تم تسجيل تسع حالات شفاء تام 6 حالات في النجف و3 حالات في أربيل".
وأضافت أن "مجموع الإصابات بلغ حتى اليوم 630 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 46، ومجموع حالات الشفاء 152 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، منها حالتان في النجف وحالة في واسط والرابعة في ديالى، مشيرة إلى أنه "تم تسجيل تسع حالات شفاء تام 6 حالات في النجف و3 حالات في أربيل".
وأضافت أن "مجموع الإصابات بلغ حتى اليوم 630 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 46، ومجموع حالات الشفاء 152 حالة.