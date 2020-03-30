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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صرف معاشات أبريل من 11 مدرسة فى البحر الأحمر

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:45 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
كتب- علي عواد
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أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، تخصيص 11 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، لصرف معاشات شهر أبريل المقبل، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة العامة للبريد بالبحر الأحمر.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن ذلك يأتي في إطار حرصه على صحة المواطنين، ومنعًا للتكدس والتجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أنه كلف الدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة العامة للبريد بالبحر الأحمر، وتم تجهيز المدارس بالفعل، حيث خُصصت مدرسة الشهيد أحمد العدوي، ومدرسة السادات الإعدادية بمدينة رأس غارب، ومدرسة حسن كامل الابتدائية بشارع النصر، ومكتب بريد الغردقة فرعي بمنطقة حفر الباطن، ومدرسة حسين سعيد بميدان السقالة بمدينة الغردقة، ومدرسة الثانوية بنات، ومدرسة علي بن أبي طالب، ومدرسة سفاجا الابتدائية بمدينة سفاجا، ومدرسة النصر الابتدائية بمدينة القصير، ومبنى الوحدة المحلية بمدينة مرسى علم، ومدرسة السادات الابتدائية بمدينة الشلاتين، ومدرسة سعد زغلول الابتدائية بأبورماد، والمدرسة الإعدادية الثانوية بمدينة حلايب.

بدورها أعلنت الإدارة العامة للبريد بالبحر الأحمر جدول صرف معاشات شهر إبريل، بحيث يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) ابريل، ومن ألف جنيه إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7) ابريل، وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس (8 - 9) ابريل، ومن لم يصرف في أيامه المحددة يصرف اعتبارًا من الأحد 12 ابريل، والسماح لكافة البطاقات المتوقفة بالصرف خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

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