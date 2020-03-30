وفاة سادس طبيب فى فرنسا بكورونا

توفي، اليوم الإثنين، سادس طبيب في فرنسا جراء فيروس كورونا، فيما تشير التقارير إلى إصابة ما لا يقل عن 40 كادرا طبيا بالفيروس.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكدت مديرة المركز الطبي المحلي في مدينة ميتز شرقي فرنسا، اليوم الإثنين، وفاة طبيب في المستشفى، مضيفة أن عددا آخر من الكوادر الطبية يوجدون حاليا في قسم العناية المركزة، دون أن تذكر العدد الدقيق.وتشير التقارير إلى أن حالة الوفاة هذه هي السادسة من بين الأطباء الذين يعالجون المصابين بفيروس كورونا ويتعرضون للإصابة.وأشارت إلى النقص في عدد الأسرة بغرف العناية المركزة.وكان عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا قد وصل إلى 2606 حالات أمس الأحد، وبلغ إجمالي عدد المصابين أكثر من 40 ألف شخص.