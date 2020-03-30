الوادى الجديد تبحث تفعيل قناة تعليم على «يوتيوب» لمساعدة الطلاب

بحث محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مع عدد من المعلمين المتميزين بالإدارات التعليمية بمراكز المحافظة عبر الفيديو كونفرانس، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وصلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم إنشاء قناة تعليمية على موقع اليوتيوب على شبكة الإنترنت، تكون هدفها إتاحة شرح جميع المواد الدراسية والتعليمية، بالصوت والصورة لأبناء المحافظة من طلاب شهادات المرحلة الثانوية.وأكد الزملوط خلال اللقاء، أنه سيتم اختيار أفضل العناصر المقدمة من المعلمين لتعليم الطلاب، داعيًا لضرورة إعداد مراجعات نهائية تساعد الطلاب على رفع مستواهم لاجتياز الامتحانات بسهولة ويسر، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي آلت إلى تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.