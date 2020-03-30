الاحتلال يداهم مقار لجان الطوارئ شمال القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقار لجان الطوارئ في بلدة حزما شمال القدس المحتلة، واعتدت على العاملين فيها وعلى الطواقم المنتشرة على مداخل البلدة في إطار حملة مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن جنود الاحتلال خربوا محتويات مقار لجان الطوارئ، واعتدوا بالدفع على المتطوعين العاملين على الحواجز الفلسطينية؛ لمنع تنقل المواطنين لضمان عدم انتشار الفيروس في مناطق أخرى.