لافروف يبحث أزمة كورونا مع بومبيو

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا.وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، عملية إجلاء المواطنين الروس من الإمارات التي أغلقت مطاراتها منعا لتفشي كورونا.وأكدت الخارجية الروسية في بيان مقتضب، أن الوزيرين أجريا مكالمة هاتفية بحثا فيها "المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي لإجلاء المواطنين الروس عن الإمارات، ممن أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم في الظروف الاستثنائية التي تسبب بها تفشي كورونا".