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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:55 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
محمد إبراهيم
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تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك في اجتماع عقده مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وفى بداية الاجتماع استعرضت الوزيرة الموقف الحالي للحالات، إذ أشارت إلى أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، بينما بلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة.

وأشارت إلى اكتشاف 47 حالة إصابة جديدة اليوم وحالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما يبلغ إجمالي عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التي تم شفاؤها وخرجت حتى الآن وهي 132 حالة.

كما استعرضت الوزيرة التوزيع الجغرافي لعدد المرضى بالمحافظات المختلفة، وموقف التقصى الذى تجريه فرق الوزارة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR)، فأوضحت الوزيرة أنه يوجد حاليا 26 معملا حاليا على مستوى المحافظات، لإجراء التحاليل، وستتم زيادتها خلال الـ48 ساعة القادمة.

كما عرضت الوزيرة موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات، وجهود الجهات الحكومية لتوفيرها.

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