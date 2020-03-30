استشاري: غسل الملابس ليس ضروريًا للتخلص من كورونا

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الأمراض الصدرية، إن غسل اليدين بالصابون كاف للوقاية من فيروس كورونا.أضاف عبدالمجيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أي فرد عند دخوله البيت عليه غسل يديه، وخلع ملابسه، ثم غسل يديه مرة أخرى، ولا يوجد أي ضرورة لغَسل الملابس، لأن الفيروس لا يبقى عليها لفترة طويلة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة، لافتة إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.