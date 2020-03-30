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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن»: زيادة بدل المهن الطبية تقديرًا لدورهم الوطنى

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:25 م
الفريق جلال الهريدى
الفريق جلال الهريدى
حسين العمدة
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أشاد حزب "حماة الوطن" بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2،25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

وقال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب "حماة الوطن"، إن دور الأطباء في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعد دورًا وطنيًا للتعامل مع الأزمة، وملحمة وطنية يسطرها أبطال مصر "خط الدفاع الأول" في تحمل مسئولية ثقيلة وصعبة للتصدي للفيروس عبر أداء واجبهم المهني داخل المستشفيات بمختلف محافظات مصر في إطار مكافحة العالم لفيروس كورونا والتعامل معه.

وأوضح رئيس الحزب أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة بدل المهن الطبية 75% ومكافآت للعاملين بمستشفيات العزل، هو قرار طيب لتحفيز العاملين بالقطاع الطبى ماديًا ومعنويًا.

وأشار إلى أن هذا القرار يعد تتويجًا لدور الأطباء الحيوي فى المرحلة الحالية، والتى تعد من أصعب المراحل بتاريخ مصر والعالم كله فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: أن هذه القرارات سيكون لها أثر إيجابي على جميع العاملين بالقطاع الطبي ويحفزهم لبذل المزيد، لأن ذلك يعد وساما وتقديرا من القيادة السياسية وكافة أبناء الوطن لمجهوداتهم التي يقومون بها، رغم المخاطر التي يتعرضون لها.

ولفت إلى أن هذه المكافأة تعبر عن رعاية الرئيس السيسي للأطباء والقطاع الصحي بالكامل.

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