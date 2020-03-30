المركزى: ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر

أعلن البنك المركزي المصري تحقيق المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 20192020.ويأتي ذلك انعكاسا لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 5.9 مليار دولار، وذلك على الرغم من تقلبات الأسواق المالية والعالمية وخاصة الأسواق الناشئة.وارتفع إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصربنحو 1.2 مليار دولار ليسجل 9.2 مليار دولار، وارتفع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل صافي استخدام بلغ 2.1 مليار دولار.