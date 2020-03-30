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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المصريين: مبادرة «كلنا واحد» مثلت طوق نجاة للفقراء ومحدودي الدخل

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:12 م
محمد مجدي،
محمد مجدي،
حسين العمدة
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وجه محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، تحية قلبية للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع قيادات وضباط وجنود الشرطة بعد نجاحهم الكبير وغير المسبوق في تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد "مجدي"، في تصريحات له اليوم، أهمية المبادرة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل والفقراء، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصري، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين، من أجل ضمان منع الاحتكار والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل.

وأوضح أن توقيتات إطلاق المبادرات له عامل مهم جدًا في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل والبسطاء، بفضل إحداث توازن بين العرض والطلب في السلع، مؤكدًا أن هذه المبادرة حققت نجاحًا غير مسبوق وأكبر دليل على ذلك أنها لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، علاوة على أن هذه المبادرة نجحت في كسب ثقة المواطنين، مما جذب عدة سلاسل تجارية للتعاون معها، وتوفير السلع بأسعار مخفضة، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها المبادرة للمواطنين.

وأكد أن إقبال المواطنين الكثيف على مبادرة "كلنا واحد" يُكلل جهود وزارة الداخلية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء من خلال خفض أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت في مصر، معربًا عن تقديره للدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والبسطاء.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لديه إصرار شديد على توافر السلع الأساسية في الأسواق ووصولها لكل المواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن هذه السياسة الحكيمة تسببت في تراجع معدلات التضخم وتزايد القوة الشرائية للمواطنين وتحرك السوق.

وأكد أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يضع على كاهله المواطن البسيط ومحدودي الدخل ويحاول بكل ما أوتي من قوة مراعاة تلك الطبقات وتذليل كافة العقبات أمامهم، وهذا يتضح جليًا في جميع قراراته التي تؤكد انحيازه لهذه الطبقات التي كانت مُهمشة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن المواطن المصري البسيط يشعر بهذا التحسن في الأسعار وانخفاضها بشكل ملحوظ في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وقررت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبارا من الأول من شهر أبريل بـ (18) سلسلة تجارية في (776) فرعا والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة آمان.

يأتي ذلك فى إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30% اعتبارا من الأول من شهر أبريل بعدد (18) سلسلة تجارية بـ(776) فرعا والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة آمان على مستوى الجمهورية.

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