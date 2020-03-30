حركة تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بدمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حركة تنقلات وتغييرات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية العشر بدمياط بعد إعداد الحركة من التربية والتعليم بقيادة السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.وشملت حركة التنقلات عبد العليم جمعة مديرا لإدارة دمياط التعليمية، إيناس عبد الخالق مدير إدارة عزبة البرج، بكر عيد مديرا لإدارة فارسكور، على النجار مدير إدارة الزرقا، إبراهيم القمصانى مدير إدارة السرو.كما شملت زهر الدين الليثى مدير إدارة الروضة التعليمية، السيد الشبراوى مدير إدارة ميت أبو غالب، حسنين عبد الظاهر مدير إدارة كفر البطيخ، عصام الراوي مدير إدارة بديوان التربية والتعليم، عماد الزيات مدير إدارة دمياط الجديدة، صالح القصيفى مدير إدارة التنسيق العام.سمير الجمل وكيلا لإدارة دمياط التعليمية، صلاح غانم وكيل إدارة كفر سعد التعليمية، محمد رجب وكيل إدارة عزبة البرج، مسعد محمد أبو الرجال وكيلا لإدارة الروضة، رضا الصديق وكيلا لإدارة السرو، المتولى الشرباصى وكيلا لإدارة ميت أبوغالب.