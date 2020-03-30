رئيس أركان الجزائرى يزور ولاية البليدة غدًا

يجري اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري بالنيابة، غدا الثلاثاء، زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية الأولى بولاية البليدة.وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، إن الزيارة ستشكل فرصة للواء شنقريحة؛ لتفقد بعض الوحدات وترؤس اجتماع مع قيادة وإطارات الناحية العسكرية الأولى.يذكر أن ولاية البليدة، هي الأكبر في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 220 حالة إصابة بالكورونا بها من إجمالي 511 تم اكتشافها في الجزائر حتى مساء أمس.كانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ الثلاثاء الماضي حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا قبل أن توسعه يوم الجمعة الماضي ليشمل 9 ولايات أخرى، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.