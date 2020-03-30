نادية الجندي تقاضي أصحاب صفحات مزورة على فيس بوك

هددت الفنانة نادية الجندي، بمقاضاة أصحاب عدة صفحات تحمل اسمها على موقع «فيس بوك».وقالت نادية الجندي في بيان عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «ليس لدي أي صفحات على فيس بوك ولا أي أكونت أو بيدج وسأقاضي قانونيا أي صفحة وشخص بيتكلم وبيتلاعب باسمي».وأضافت: «فورعودتي من لبنان سأتخذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والأكونتات جميعًا وأقاضي من أنشأها، وليس لدي علي مواقع التواصل الاجتماعي غير صفحة انستجرام وصفحة تويتر الموثقة».وتابعت: «أي حد حينشر عن لساني أخبار غير حقيقية أو يتكلم عن حياتي الخاصة بالكذب والإفتراء سيتم مقاضاته قانونيًا سواء موقع أو جريدة أو صفحة تسئ لي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أخبار غير حقيقية من أجل التشهير بأسمي طبقًا لمواد ونصوص قانون العقوبات وشكرًا للجميع».