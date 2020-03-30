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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة تقربنا».. إيلينا بياجي تقدم أشعار نزار قباني قريبًا

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:03 م
إيلينا بياجي
إيلينا بياجي
آلاء حسن
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أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، عن مشاركة الشاعرة الإيطالية إيلينا بياجي، في سلسلة الحلقات الثقافية العربية «اقرأ معانا» قريبًا بتقديم قراءات من أشعار نزار قباني، تحت عنوان (الثقافة تقربنا) حيث يقوم خلالها مستعربون وأكاديميون إيطاليون بقراءات لأعمال الشعراء والأدباء العرب ضمن عدد من الفعاليات الثقافية «أون لاين»، فى إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تحت عنوان «الثقافة بين إيديك».

وتتضمن السلسلة اختيار الكاتب مقتطفات من أحد أعماله أو روايته أو إحدى القصص القصيرة أو إحدى قصائده الشعرية، وقراءتها بصوته مع تسجيل ذلك من خلال تسجيل مقطع فيديو بكاميرا الهاتف المحمول بحد أقصى 10 دقائق، ويرسل التسجيل وتتم إذاعة التسجيل على موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك".

ومن المقرر أن يشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر، كما دعا المجلس كل المثقفين العرب للمشاركة في السلسلة.

وأطلقت وزيرة الثقافة المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت..الثقافة بين إيديك»، بهدف بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة على موقع "يوتيوب"، وأشارت إلى أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت أن البث يتواصل يوميًا بمواد إبداعية متنوعة، تشمل عروضًا مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية وعروض باليه ومجموعة من الأفلام القصيرة والوثائقية، كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.

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