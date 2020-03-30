تخصيص 13 مدرسة إضافية لاستيعاب توزيع شرائح التابلت بالإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، توجيهاته لمديرية التربية والتعليم بفتح 13 مدرسة وتجهيزها لاستقبال واستيعاب أولياء الأمور؛ للحصول على شرائح التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوي ليصل إجمالي المدارس 21 مدرسة بجميع أنحاء المحافظة.وجاءت المدارس الخاصة بتوزيع الشرائح وهي: مدارس ثانوية الكويت، الشهيد محمد السيد حفني، تقسيم الزهور، عمر بن الخطاب التجريبية بإدارة المنتزه، مدرسة 25 يناير، الرّمل الثانوية بنين، عبد العزيز جاويش، الناصرية بنين بإدارة شرق، مدرسة نبوية موسى الثانوية الجديدة بنات، مدرسة شدوان بإدارة وسط، مدرسة رأس التين الثانوية بنات، رأس التين الثانوية بنين بإدارة الجمرك، مدرسة السادات الثانوية العسكرية، مدرسة رأس التين الإعدادية، مينا البصل الإعدادية بنات بإدارة غرب، مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات، مدرسة الفتوح الإسلامية بإدارة العجمي، مدرسة فتح الله كيرة الثانوية، مدرسة جابر بن حيان بإدارة العامرية، مجمع 25 يناير، ومدرسة حسن عباس حلمي بإدارة برج العرب.كما أصدر محافظ الإسكندرية تعليمات بتخصيص منافذ أخرى للتوزيع بجميع الإدارات؛ نظرًا لظهور بعض التجمعات خلال التسليم باليوم الأول، كما أصدر توجيهات بتوفير عدد من المندوبين الإضافيين لتسليم الشرائح بكل إدارة؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.كان يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، قد صرح، الاثنين، أن فعاليات تسليم شرائح أجهزة الحاسب اللوحي "التابلت" لأولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي انطلقت بالإدارات التعليمية الثماني، حيث تم تحديد مراكز ومنافذ التسليم بكل إدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمبيعات بالشركة المسؤولة عن تسليم الشرائح.وأكد الديب، في تعليماته لمديري عموم الإدارات وإدارة الأمن بالمديرية والتطوير التكنولوجي وإدارة الاتصال السياسي، والأقسام التابعة لها بالإدارات بتنظيم طريقة التسليم، واتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان بترك مسافات كافية بين المواطنين؛ لمنع التكدس وتقليل التجمعات ومجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره مع توفير مقاعد للمواطنين؛ حرصًا على راحتهم وسلامتهم.