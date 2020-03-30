محافظ الوادى الجديد: فتح منافذ لبيع الدواجن بأسعار مخفضة

وجه محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بفتح منافذ بمراكز المحافظة الخمسة لبيع الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، ودراسة التعاقد مع مراكز التسوق التابعة لوزارة التموين بالمحافظة، لعرض وبيع المنتجات بها.وأوضح الزملوط، خلال تفقده اليوم الإثنين، مشروع مجزر ذبح دواجن نصف آلي تم إنشاؤه بقرية المنيرة شمال مركز الخارجة، أن تلك الإجراءات تاتي لمواجهة استغلال التجار والتصدى لمحاولاتهم رفع الأسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من تطبيق إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وتفقد المحافظ مشروع المجزر والذى يحتوي على ثلاجات لحفظ الدواجن بطاقة تخزين ٥٠ طنا، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت ٢.٥ مليون جنيه.ووجه المحافظ بسرعة تشغيل المجزر في موعد غايته 10 إبريل المقبل، وذلك لخدمة مشروعات تربية الدواجن بالمحافظة، مشددا على ضرورة تشغيله بعمالة من أبناء المحافظة.