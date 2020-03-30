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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توزيع 10 آلاف كتاب على الخاضعين للحجر الصحي في الجزائر

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:51 م
وزيرة الثقافة الجزائرية
وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة،
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شهدت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة، الإثنين، تسليم 10 آلاف كتاب قدمتها النقابة الوطنية لناشري الكتب ليستفيد منها المواطنون الخاضعون للحجر الصحي بسبب فيروس "كورونا".

وقالت وزيرة الثقافة الجزائرية: إن القراءة خير رفيق في وضع مشابه، معربة عن أمنيتها للخّاضعين للحجر الصحي في الخروج بسلام والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد تجاوز الأزمة، مشيرة إلى أن عدد من المصابين قد غادروا المستشفيات وتعافوا.

وأكدت أن كل المسؤولين والطاقم الحكومي يعملون على قدم وساق لمواجهة المحنة، ووجهت التحية لعمال الفنادق التي تستضيف نزلاء الحجر الصحي والمتعاملين معها من كل الجهات على جهودهم والتزامهم وتسجيلهم مواقف مشرفة، داعية الجميع إلى التضامن لتخطى هذا الاختبار.

ومن المقرر أن يتم توزيع الـ10 آلاف كتاب على الفنادق المخصصة، لإقامة الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في مناطق زرالدة وسيدي فرج وتيبازة ووهران.

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