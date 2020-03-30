«السياحة» تكشف تفاصيل إجراءات تطهير المنشآت والفنادق

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن هناك توجيهات صارمة جدًا للمنشآت السياحية والفندقية بتنفيذ إجراءات العزل الصحي للسيّاح والعاملين.أضافت نائب وزير السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية المذاع مع فضائية dmc، الاثنين، أن قطاع السياحة ووزارة السياحة والآثار مهتمين بتدريب العاملين بالقطاع على حماية أنفسهم، والعناية بالسائحين، وكان للوزارة السبق منذ بداية ظهور أول حالة إيجابية بفيروس كورونا في مصر باتباع كافة الإجراءات الوقائية الواردة من وزارة الصحة والمتبعة من منظمة الصحة العالمية.كما أشارت إلى أنه بعد مغادرة أغلب السياح وغلق الحدود، تم البدء في إجراءات صارمة مع المنشآت السياحية لتعقيم وتطهير الفنادق والمنشآت لاحتواء الفيروس وعزل الأماكن التي قد تظهر فيها حالات اشتباه بـ«كوفيد-19».