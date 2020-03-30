458 وفاة جديدة بـ كورونا في لومبارديا الإيطالية

أعلن مسئول إيطالي مطلع، الإثنين، تسجيل 458 وفاة و1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا التي تعتبر الأكثر تضررا بالوباء في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.وكانت أكبر حصيلة وفيات في إيطاليا سجلت يوم الجمعة الماضي، حيث بلغت 919 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.