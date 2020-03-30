نبيل عبد الحميد: تأجيل البت فى قضية ورثة نادى القصة لمدة شهر

قال نبيل عبد الحميد، رئيس نادى القصة، إن محامى النادى فاروق عبد الله حصل من المحكمة على تاجيل لمدة شهر للبت فى القضية الخاصة بورثة النادى بعد حصولهم على حكم بطرد اعضائه من مقره.وأضاف "عبد الحميد" لـ"الدستور"، أنه تقدم بطلب مقابلة مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة للحصول على موافقة بإقامة أنشطة النادى فى أحد مقرات الوزارة الفترة المقبلة.يذكر أن نادي القصة يتعرض لأزمة ليست مالية في المقام الأول، وإنما لقضية طرد من المبنى، نتيجة رفع الورثة قضية في المبنى ضدهم، لإخلاء المبنى.