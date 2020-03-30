«كورونا» يحرر 700 سجينا في أفغانستان

أفرجت السلطات الأفغانية عن 700 سجين في دفعة أولى من 10 آلاف سجين امتثالا للتوجيه الرئاسى الأفغاني بالإفراج عنهم خلال الفترة القادمة، بهدف منع تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حسبما ذكرت مصادر اليوم الإثنين.وفي تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، قال محمد إسلام كوهيستاني، من حكومة مقاطعة باغلان شمالي أفغانستان، إن 76 شخصا أفرج عنهم صباح اليوم من سجن بالمقاطعة.وقال محمد بشير توحيدي، نائب حاكم مقاطعة بلخ المجاورة: إن 75 سجينا آخرين أُطلق سراحهم في المقاطعة في نفس الفترة.وقال عبد القيوم رحيمي حاكم مقاطعة هراة في غربي البلاد، أكثر المناطق تضررا على الحدود مع إيران: إنه تم الإفراج عن 500 شخص صباح اليوم، موضحا، لقد أصدر الرئيس محمد أشرف غني قرارا الأسبوع الماضي، بالإفراج عن 10 آلاف سجين من 34 مقاطعة خلال 10 أيام، ويهدف المرسوم إلى منع انتشار المرض في السجون، حيث تم الإفراج عن 500 سجين اليوم في هراة، وسيتم الإفراج عن مزيد من السجناء قريبا."وأكد أنه لم يكن هناك أي سجين من طالبان من بين السجناء المفرج عنهم، مضيفا أن "المعتقلين المحكوم عليهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي ليسوا مدرجين في السجناء المتوقع إطلاق سراحهم."وفي يوم الأحد، تم إطلاق سراح 55 سجينا في مقاطعة قندهار جنوبي البلاد.وحتى ظهر اليوم، تأكدت إصابة 145 شخصا بكوفيد-19 في أفغانستان، توفي ثلاثة منهم وتعافى خمسة آخرون.