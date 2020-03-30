الصحة العالمية تبحث إنشاء مستشفيات بالدول الأكثر تضررا من كورونا

قال الدكتور الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن المنظمة تعمل على تقديم خدماتها لكافة دول العالم من أجل تجاوز أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).وأكد تيدروس خلال مؤتمر صحفي لبحث المستجدات اليوم، أن المنظمة تبحث كيفية إنشاء مستشفيات ميدانية في الدول الأكثر تضررا من وباء كورونا، لافتًا أن فيروس كورونا عرقل عمل الأنظمة الصحية في عدد من دول العالم.كما طالب الحكومات في العالم بضرورة دعم الفئات الضعيفة في مجتمعاتها.ووجه الشكر إلى مركز الملك سلمان بن عبد العزيز، لإسهامه بعشرة ملايين دولار لمواجهة الفيروس حول العالم.