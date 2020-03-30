ارتفاع إصابات كورونا في اليابان لـ1926

قالت وزارة الصحة والحكومات المحلية، إن 1926 شحصا أصيبوا بفيروس كورونا الجديد «كوفيد-19» في اليابان، حتى الآن، بينما نفى المتحدث باسم الحكومة إغلاق المدن الوشيك.وفقا لوزارة الصحة، بلغ إجمالي حالات الوفاة في اليابان جراء الفيروس 67، من بينهم أشخاص على متن السفينة "دايموند برينسيس" التي أصابها الفميروس وفرض عليها حجر صحي في يوكوهاما، بالقرب من طوكيو.ومن بين الـ1926 حالة إصابة المؤكدة في اليابان، سجل أغلب الحالات في مدينة طوكيو عاصمة اليابان بـ443 حالة إصابة مؤكدة، بزيادة 13 حالة عما سجل في صباح اليوم، حيث تسبب الارتفاع الأخير في الحالات في العاصمة إلى انتشار تقارير غير رسمية عن حدوث إغلاق وشيك لاحتواء الفيروس.