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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. مسيرة صلاح مرعي على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:03 م
صلاح مرعي
صلاح مرعي
آلاء حسن
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تواصل قناة وزارة الثقافة بـ«اليوتيوب» بث عروضها الفنية والثقافية ضمن مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، بهدف بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة على يوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

ومن المقرر أن يبث على قناة الوزارة باليوتيوب فى التاسعة مساء بعد غد الأربعاء، حفل لأوركسترا صوت مصر، بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف، يضم مجموعة من أعمال الموسيقى الدرامية لأشهر وأهم الأفلام السينمائية المصرية والعالمية، ويعقب الحفل فيلم تسجيلى عن الفنان صلاح مرعى أحد أعظم مهندسي الديكور السينمائى يروى مسيرته وأهم الأعمال التى صمم ديكوراتها وباتت أيقونات فى تاريخ السينما المصرية.

جدير بالذكر أن وزيرة الثقافة أطلقت مبادرة «خليك في البيت»، موجهة دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت أن البث يتواصل يوميًا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروضًا مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية وعروض باليه وأفلامًا قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.

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