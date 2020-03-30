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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«وحشتني تفاصيلك».. رسالة من طالبة إلى جامعة مصر للعلوم (فيديو)

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:57 م
آية عبد الله
آية عبد الله
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على الرغم من القرار الذى اتخذته الحكومة بتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات.. إلا أن آية عبد الله وهى طالبة فى السنة الخامسة بكلية العلاج الطبيعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قررت التعبير عن حالة الاشتياق لجامعتها على طريقتها الخاصة فتوجهت بالسيارة ومرت أمام الجامعة وهى تردد أغنية عمرو دياب "وحتشينى".

الطريف أن آية عبد الله لم تكتفٍ بالمرور أمام الجامعة فقط بل قامت بتصوير مطقع فيديو للجامعة من بعيد وأضافت فى خلفية الفيديو مقطع من أغنية النجم عمرو دياب الذى يقول فيه:
(وحشتيني، وحشتيني سنين بعدك على عيني
ليالي كنت مش عايش ومستنيكي تحييني)

ثم قامت أيضًا برفع الفيديو على صفحتها الشخصية فى موقع فيسبوك فتفاعل معها زملائها ورميلاتها من طلاب الجامعة مما خلق حالة خاصة جدًا جسدت بوضوح تلك الحالة الرائعة المعبرة عن ارتباط جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بطلابها من مختلف الكليات.

إدارة الجامعة علقت على الفيديو الذى صورته الطالبة آية عبد الله بأنه ليس جديدًا على طلابها الذين لا يتركون فرصة إلا وعبروا خلالها عن العلاقة الإنسانية التى تربط بينهم وبين الجامعة التى يعتبرونها أسرتهم الكبيرة نظرًا لحالة الحب التى تربط بين الطلاب وأساتذتهم وإدارة الجامعة.

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