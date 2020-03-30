وزير النقل: تشغيل 28 قطارًا إضافيًا للحد من الزحام

أصدر وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، تعليماته لهيئة السكة الحديد بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة النقل، ممثلة في هيئة السكة الحديد، وفي ضوء خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.وعليه فقد قامت الهيئة بتشغيل ٢٨ قطار إضافي درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة على التشغيل المؤقت للقطارات لراحة وسلامة جمهور الركاب، حيث تم تشغيل ٥ قطارات لخدمة جمهور الوجه القبلي و٢٣ قطارا على الوجه البحري.