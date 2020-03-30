«شباب الأعمال» تطلق ميثاق «معًا» لدعم الاقتصاد بالفيديو كونفرنس

يعقد مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال المصريين برئاسة شريف الجبلي رئيس الجمعية، لقاءا عبر فيديو كونفرنس، مساء اليوم، وذلك لإطلاق ميثاق "معا" والخاص بالجمعية لدعم الاقتصاد المصرى والعمالة خلال الفترة الحالية.يأتي هذا اللقاء وإطلاق الميثاق التزاما بتوجيهات الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ علي سلامك وصحة المواطنين.يذكر ان الجمعية دعت عدد من المستثمرين ورحال الأعمال للمشاركة في ميثاق الشرف، وذلك من اجل الحفاظ علي صحة العمال والموظفين والالتزام بسداد اجورهم.