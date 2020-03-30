تعافى الأمير تشارلز من فيروس كورونا

أنهى ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، فترة العزل الذاتي؛ وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، الذي ثبتت إصابته به قبل أسبوع.وقال متحدث باسم "كلارنس هاوس" مقر أمير ويلز، في بيان نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الأمير تشارلز الآن في صحة جيدة، وأصبح خارج العزل الذاتي، إلا أنه يعمل في ظل القيود الحكومية والطبية الحالية التي تطبق في أنحاء البلاد.وخضع الأمير تشارلز، البالغ من العمر 71 عاما، للعزل الذاتي لمدة سبعة أيام، فيما لا تزال زوجته كاميلا، دوقة كورنوال، في العزل الذاتي، وفقًا للإرشادات الحكومية، والتي تنصح بأن يعزل الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض أنفسهم لمدة سبعة أيام ، بينما يجب على أفراد أسرهم الذين لا يعانون من أعراض القيام بذلك لمدة 14 يوما.وكان "كلارنس هاوس"، قد أكد الأسبوع الماضي، أن أمير ويلز يعزل نفسه في منزله في إسكتلندا بعد أن أظهر أعراضًا خفيفة، وأثبت الاختبار إصابته بفيروس كورونا، فيما لم تثبت إصابة زوجته بالفيروس.