انتهاء 80% من تصوير مسلسل «حب عمري»

انتهى المخرج عبدالعزيز حشاد، من تصوير حوالي 80% من مسلسل "حب عمري"، من تأليف فداء الشندويلي.وأكد "حشاد" في بيان صحفي، أن المسلسل يدور في إطار رومانسي، يمس كل الناس تقريبا، حول قصة حب ملتهبة لفتاة صغيرة، تتمرد على حب عمرها، وتصطدم بواقع الحياة، لتتصاعد الأحداث حول مصير هذا الحب هل سيتحدى الظروف المحيطة وينتهي بالارتباط أم سيفشل.وقال حشاد: "استعد لتصوير باقي أحداث المسلسل في أحد فنادق القاهرة، وسننتقل بعده للتصوير في إحدى المستشفيات، إلى أن ينتهي تصوير العمل كاملا في منطقة العين السخنة".وحول كواليس التصوير في هذه الأجواء، أكد حشاد أن شركة الإنتاج توفر جميع عوامل الأمان، وتستعين بوزارة الصحة لتعقيم أماكن التصوير، كما توفر الكمامات والقفازات لطاقم العمل بالكامل، وتأخذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الفنانين وطاقم العمل من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.المسلسل من بطولة هيثم شاكر، سهر الصايغ، ميدو عادل، منة فضالي، حنان سليمان، سامح الصريطي، أماني كمال، محمد مهران أحمد كرارة، حمادة بركات، ومن تأليف فداء الشندويلي، مدير التصوير نزار شاكر، إشراف عام على الإنتاج مصطفى رجائي، إنتاج مشترك لشركة جولدن ميديا، وان واي، نيو بيكتشرز.