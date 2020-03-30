إداريو القطاع الصحي يطالبون بزيادة رواتبهم أسوة بالأطباء

تقدم الإداريون بالقطاع الصحي، بمذكرة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لرفع رواتبهم، مشيرين إلى أنهم فئة يطبق عليها جميع الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الدولة في المنشآت الصحية، مطالبين بزيادة رواتبهم أسوة بالزيادة التي حصل عليها الأطباء.وأضافوا في مذكرتهم التي حصلت "الدستور" على نسخة منها، أن قرار الإجازة وتخفيض العمالة صدر لمعظم القطاعات، في حين أن موظفي القطاع الصحي تم استثناءه.وأشاروا إلى أنه عندما صدر قرار بزيادة الراتب للقطاع الطبي تقديرا لمجهودهم تم استثنائهم منه أيضا، وذلك رغم أنهم يختلطون بالمرضى أيضا، ولهم دور هام في المنظومة الصحية.