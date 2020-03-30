سرقة لوحة «حديقة الربيع» لـ فان جوخ من متحف هولندي

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء حول سرقة لوحة للفنان العالمى فان جوخ من متحف هولندا، أثناء إغلاقه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وكانت اللوحة متواجدة على سبيل الإعارة لأحد المعارض الفنية الكبرى، إلا أنها سرقت في عملية سطو، وتعرف باسم "حديقة الربيع"، وتبلغ القيمة المالية للعمل ملايين الدولارات، وتجري الشرطة الهولندية في الوقت الحالي تحقيقا موسعا لمعرفة التفاصيل.جدير بالذكر أن رسومات فان جوخ تعد من القطع الأكثر شهرة وشعبية وأغلاها سعرًا في العالم، لقد عانى من نوبات متكررة من المرض العقلي، توجد حولها العديد من النظريات المختلفة وأثناء إحدى هذه الحوادث الشهيرة، قطع جزءً من أذنه اليسرى، كان من أشهر فناني التصوير التشكيلي، اتجه للرسم التشكيلى للتعبير عن مشاعره وعاطفته، فى آخر خمس سنوات من عمره رسم ما يفوق 800 لوحة زيتية.