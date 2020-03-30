سولاف درويش تشيد بقرارات الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا

أشادت النائبة سولاف درويش، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بالقرارات والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكافحة وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأكدت مساعد رئيس الحزب، في بيان لها، أن رؤية الرئيس السيسي منذ بداية الأزمة سبب رئيسى فى استقرار الوضع وعدم انتشار الفيروس بشكل كبير مثلما حدث فى أغلب الدول الكبرى، لافتة إلى أن ثقة الشعب المصري فى القيادة السياسية والالتزام بقرارات الحكومة وتعليمات وزارة الصحة ووعى الشباب كان له تأثير إيجابي على عدم تفشي الفيروس.وتابعت: أن جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج من غير المقيمين، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية معهم فور وصولهم إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، يؤكد بأن الدولة لا تنسى أبنائها فى اي وقت من الأوقات وفى أصعب الظروف.وناشدت "درويش" المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية، والبعد عن الاستماع إلي الشائعات الهدامة التي تهدف إلي النيل من الوطن وأمنه واستقراره، لافتة إلى أنها لديها الثقة في قدرة الشعب المصري على تخطي هذه الأزمة.