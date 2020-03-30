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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

20 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:29 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الإثنين، تسجيل 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 162 حالة.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم- إنه عقب اخضاع 87 شخصا للاختبارات، تأكد إصابة 20 شخصا، 4 منهم قادمون من الخارج، مشيرة إلى شفاء 28 حالة وتدهور صحة حالتين.

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