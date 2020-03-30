20 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الإثنين، تسجيل 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 162 حالة.وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم- إنه عقب اخضاع 87 شخصا للاختبارات، تأكد إصابة 20 شخصا، 4 منهم قادمون من الخارج، مشيرة إلى شفاء 28 حالة وتدهور صحة حالتين.