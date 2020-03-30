جامعة الأزهر: الوصايا النبوية سبيل النجاة وقت الأزمات (فيديو)

ونشر المركز الإعلامي للجامعة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو إرشادي بصوت الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يوضح فيه َوصايا النبي صلى الله عليه وسلم في بيان طرق النجاة الواجب تطبيقها في وقتنا الحالي المتمثلة في حفظ اللسان؛ بعدم نشر الشائعات، والتزام البيت؛ وذلك برعاية الأسرة والاهتمام بها، والإكثار من الاستغفار والتقرب للمولي عزوجل بصالح الأعمال.





أكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر ضرورة الالتزام بالوصايا النبوية والتمسك بتطبيقها، حفاظا على تماسك المجتمع وحفاظا على أفراده وجماعاته في أوقات الأزمات، ومنها الفترة الحالية التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد.