مرصد الكهرباء: 25 ألفا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الإثنين، بلغت 25 ألفا و800 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 22 ألفا و400 ميجاوات مقابل 22 ألفا و400 ميجاوات أمس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و230 ميجاوات.ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.ويصدر المرصد نشرته اليومية، لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.