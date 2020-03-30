فحص 3246 عينة حيوانية ومستلزمات مستوردة.. وكلها خالية من كورونا

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن معامل معهد صحة الحيوان قامت بفحص 3246 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 291 حتى 3032020وأضاف القصير ان نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.ومن ناحيته قال د ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان ان هذه العينات واردة من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولي على النحو التالي:ميناء الإسكندرية عدد 2563 عينة إضافات اعلاف – ومسحات ولحوم – البان – دواجن – اسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم واهمها الهند – الصين – الاتحاد الأوروبي – كوريا – إندونيسيا – اليابان – تايوان – الاماراتميناء دمياط تم فحص 187 عينة اسماك متنوعة – كبدة – منتجات البان- مسحات – زبدة طبيعي والواردة من الهند – الصين – الامارات – فيتنام – هولندا – أوكرانيا – اليمن – تايلاند – اسبانيا – عمانوأضاف شاهين أنه من ميناء بورسعيد تم فحص 232 عينة اسماك متنوعة – لحوم بقرى وجاموسي – كبدة – البانالمصدر الهند – البرازيل – الامارات – اليمن – الصين – اليابان – عمانميناء العين السخنة عدد العينات 5 نوع العينات إضافات اعلاف- مسحوقوالواردة من دول سنغافورة – ماليزياومن خلال مطار القاهرة الدولي تم فحص 23 عينات اسماك متنوعة – لحوم – لبن بودرة – مستلزمات طبية بيطرية – جبن – امعاء واردة من الصين – فنلندا – فرنسا – إيطاليا – اثيوبياوقال مدير معهد صحة الحيوان ان المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة مسحات مأخوذة من قطط وكلابكما قامت معامل صحة الحيوان بفحص عدد 203 عينة لحيوانات اليفة ملك لمواطنين من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي) عينات مسحوبة من المطاروبالتالي يصبح الاجمالي 3246 عينة تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص وكانت جميع العينات سلبية.