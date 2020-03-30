لمواجهة ارتفاع الأسعار.. معرض لوجستي لبيع الخضر والفواكه بمطروح

تفقد اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسى مطروح، سوق علم الروم الحضاري لعمل معرض لوجيستي للخضر والفواكه بالتنسيق مع مديرية التموين لمواجهة ارتفاع الأسعار، تيسيرا علي المواطنين خلال أزمة انتشار فيروس كورونا.وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح وجه بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بإشراف من مجلس المدينة باسعار السوق مساهمة من المحافظة لمحاربة الغلاء وجشع التجار.وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين الابلاغ عن التجار الذين يغالون في الاسعار، الي الجهات الرقابية بالمدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرارات وقوانين الدولة.وكان محافظ مطروح قد وجه بالتيسير على المواطنين فى الحصول على السلع الغذائية، خاصة الخضر والفاكهه بالاسعار المناسبة ومواجهة جشع واستغلال بعض التجار،مع وجود أسواق ومعارض تابعة للمحافظة وتحت سيطرة الجهات الرقابية بالكامل، تحقيقا لاستقرار الأسعار بالقطاع الخاص مع اتخاذ كافة الإجراءات وعمل منافذ أخرى تابعه للمحافظة.