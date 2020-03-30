شرطة أبو ظبي: نتضامن مع شرطة نيويورك لإصابة بعض أفرادها بكورونا

أعربت شرطة أبو ظبي عن تضامنها مع شرطة نيويورك، إزاء إصابة عدد من منتسبيها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة اهتمامها بتعزيز أواصر الشراكة الرائدة بينهما.كما أعربت شرطة أبو ظبي عن تمنياتها بنجاح كافة الجهود الاحترازية للتغلب على الأزمة العالمية الراهنة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).